Белорусский рубль устал сопротивляться

Курс доллара поднялся всего на 0,0025 BYN до 2,4020 BYN/USD. Доллар дорожает уже третий день подряд. За это время его курс укрепился на 0,0164 BYN, но с начала мая стоимость доллара снизилась на 0,0123 BYN.





Курс евро вырос на 0,0127 BYN до 2,6260 BYN/EUR и покинул минимум за 80 дней, на котором оказался вчера. С начала мая стоимость евро снизилась всего на 0,0001 BYN.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0264 BYN до 3,3778 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 49 дней. Рубль РФ с начала мая подорожал уже на 0,0590 BYN.





Центробанк России

На Мосбирже к 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 46 копеек до 71,1408 российских рублей, а курс евро опустился всего на 7 копеек до 77,81 российских рублей.





Евро и доллар приближаются к минимуму за 2,5 месяца.







