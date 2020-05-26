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Белорусский рубль устал сопротивляться

26.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги во вторник на БВФБ завершились для белорусского рубля девальвацией сразу ко всем основным валютам. Стоимость корзины валют подскочила на 0,52%.

Курс доллара поднялся всего на 0,0025 BYN до 2,4020 BYN/USD. Доллар дорожает уже третий день подряд. За это время его курс укрепился на 0,0164 BYN, но с начала мая стоимость доллара снизилась на 0,0123 BYN.

Курс евро вырос на 0,0127 BYN до 2,6260 BYN/EUR и покинул минимум за 80 дней, на котором оказался вчера. С начала мая стоимость евро снизилась всего на 0,0001 BYN.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0264 BYN до 3,3778 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 49 дней. Рубль РФ с начала мая подорожал уже на 0,0590 BYN.

Центробанк России

На Мосбирже к 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 46 копеек до 71,1408 российских рублей, а курс евро опустился всего на 7 копеек до 77,81 российских рублей.

Евро и доллар приближаются к минимуму за 2,5 месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги во вторник на БВФБ завершились для белорусского рубля девальвацией сразу ко всем основным валютам. Стоимость корзины валют подскочила на 0,52%.
 
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