Президент анонсировал зарплатные новшества для бюджетников

Источник материала: Tut.by

Власти намерены ввести изменения по зарплатам работников бюджетных организаций. Этот вопрос сегодня обсуждали на совещании у президента, в котором присутствовал в том числе министр финансов Максим Ермолович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT

«Есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», — сказал президент на совещании, передает телеканал ОНТ в своем телеграмм-канале. При этом Александр Лукашенко заметил, что в случае принятия решения о той или иной поддержке, она не должна оказываться огулом. По его мнению, важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются.