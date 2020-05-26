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Президент анонсировал зарплатные новшества для бюджетников
Источник материала: Tut.by
Власти намерены ввести изменения по зарплатам работников бюджетных организаций. Этот вопрос сегодня обсуждали на совещании у президента, в котором присутствовал в том числе министр финансов Максим Ермолович.
«Есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», — сказал президент на совещании, передает телеканал ОНТ в своем телеграмм-канале. При этом Александр Лукашенко заметил, что в случае принятия решения о той или иной поддержке, она не должна оказываться огулом. По его мнению, важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые в этом действительно нуждаются.
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Власти намерены ввести изменения по зарплатам работников бюджетных организаций. Этот вопрос сегодня обсуждали на совещании у президента, в котором присутствовал...
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