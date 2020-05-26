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Белорусские предприниматели поддержат друг друга

26.05.2020 13:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Белорусские предприниматели, столкнувшиеся со сложностями в принятии управленческих решений, получат бесплатную консультационную поддержку от коллег. Ее окажет экспертный совет, который объединил авторитетных специалистов-практиков Беларуси по антикризисной стратегии, финансам, риск-менеджменту, маркетингу и продажам.

«В нынешней ситуации предприниматели должны помогать друг другу – только в этом случае они смогут выжить. Наиболее уязвим малый бизнес, и, чтобы поддержать его, был создан экспертный совет. Для компаний, которые обратятся за консультацией, будет бесплатно разработан пакет конкретных бизнес-решений, которые позволят преодолеть проблемы и наметить новый стратегический вектор в условиях так называемого коронакризиса», – сообщает создатель совета Ольга Иваненко, учредитель центра стратегического развития бизнеса БизнесСтарт.

Как получить помощь

Для получения консультации необходимо заполнить заявку на сайте. В ней следует указать данные о наименовании компании и сфере деятельности, выручке и прибыли за прошедший год и первый квартал текущего года, изложить суть проблемы и оставить e-mail и контактный номер для обратной связи. По результатам рассмотрения заявки предприниматель получит пошаговую инструкцию по реабилитации бизнеса. Если количество запросов будет слишком большим, совет отберет наиболее актуальные.

Как отмечает Ольга Иваненко, цель кампании – охватить и поддержать как можно больше предпринимателей, тематика проблем которых сегодня во многом схожа. Для этого будет создана серия выпусков на Youtube-канале, в которых эксперты разберут самые актуальные кейсы с полным сохранением анонимности компании, указав лишь отрасль деятельности.

В ближайших планах экспертного совета – консультационная поддержка не только белорусского бизнеса, но предпринимателей из стран СНГ.

Текст: Ольга Иваненко
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Теги: Брест
 
 
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Экспертный совет по поддержке малого бизнеса начал работу в Беларуси.
 
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