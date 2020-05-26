Клубы Ла Лиги в Испании готовятся возобновить тренировки

Источник материала: ОНТ

Испания готовится к возобновлению футбольного сезона. Клубам Ла Лиги разрешено проводить командные тренировки в группах по 14 человек.

Правительство заявило, что два лучших дивизиона могут возобновить матчи без зрителей с 8 июня. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лига начнет соревнования с 11 июня. В первом матче встретятся «Реал Бетис» и «Севилья».

Розыгрыш испанского первенства был прерван в середине марта, сыграно 27 туров. С 58 очками лидирует «Барселона», опережая мадридский «Реал» на два очка.

Фото: twitter.com/brfootball

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