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В сфере особого внимания: завершение учебного года в учреждениях образования, работа объектов торговли и других организаций с массовым посещением людей, меры в связи в эпидситуацией

26.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В сфере особого внимания: завершение учебного года в учреждениях образования, работа объектов торговли и других организаций с массовым посещением людей, меры в связи в эпидситуацией

Близится к завершению учебный год в учреждениях образования. Эту тему обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. В нынешнем году последние звонки в школах и гимназиях региона пройдут в формате классных часов. Такое решение принято с учетом эпидемиологической ситуации.

В области завершают обучение в 11-х классах почти 5850 молодых людей. Десять тысяч оканчивают 9-й класс. Экзамены в учреждения среднего образования пройдут с 1 по 9 июня.

Начало первой смены в пришкольных лагерях отдыха намечено после 15 июня.

В вузах и средних специальных учебных заведениях проходят сессии.

Губернатор поручил областному центру гигиены и эпидемиологии разработать и довести до учреждений образования четкие рекомендации касательно проведения выпускных вечеров. Согласно статистике, в текущем году в регионе насчитывается более 8 тысяч выпускников системы профтехобразования, ссузов и вузов.

На совещании обсудили также меры, которые принимаются в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

 Ситуация в регионе контролируется, – отметил Владимир Кравцов. – Учреждения здравоохранения справляются со стоящими перед ними в этот период задачами. На данный момент в регионе достаточно возможностей, чтобы оказать всем нуждающимся необходимую медицинскую помощь.

Губернатор поручил санитарным службам области четко и тщательно следить за соблюдением санитарных норм в местах массового посещения людей. Это объекты торговли и общественного питания, а также другие организации и учреждения. Такие проверки регулярно проводятся, при необходимости выдаются рекомендации по совершенствованию этой работы. Центры эпидемиологии и гигиены должны в полной мере пользоваться своими правами и, если нарушения не устраняются, даже приостанавливать на время работу таких предприятий торговли.

ЖКХ следует обеспечить качественную влажную уборку в подъездах жилых домов.

Недопустима несанкционированная торговля в не предназначенных для этого местах. Особое внимание на совещании уделили территории вблизи Центрального рынка в областном центре. За торговлю с земли, с багажников автомобилей нужно привлекать к ответственности согласно законодательству, подчеркнуто на совещании.

Необходимо также активно разъяснять людям правила безопасного поведения в этот период, напомнил Владимир Кравцов. Это звуковое оповещение в торговых центрах и в общественном транспорте, других местах с массовым пребыванием людей, публикации в информационных ресурсах.
#местное самоуправление

Лилия НОВИЦКАЯ

 
 
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Близится к завершению учебный год в учреждениях образования. Эту тему обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного
 
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