По соседству с Bigzz. Возле «Фрунзенской» откроется новый «Виталюр»

Источник материала: Tut.by

В бывших помещениях магазина «Техника в быту» на Кальварийской, 2 начинаются строительные работы. Здесь распахнет двери «Виталюр». Почему компания «Виталюр» не открывала магазин в этом месте в течение семи лет и что здесь будет нового — в нашем материале.





В 2013 году 100% акций ТЗАО «Техника в быту» продали за 3,2 миллиона рублей (на тот момент это было 32 миллиарда рублей — до деноминации). Оказалось, магазин под свой контроль взяла торговая сеть «Виталюр».

Изначально компания планировала сделать тут ремонт и свой магазин в 2014-м, но работы «Минскметростроя» сдвинули эти планы. Во-первых, из-за стройки метро здесь был небольшой трафик, отсутствовала стоянка. Во-вторых, при наличии двух станций метро магазин будет актуальнее, решили в компании.

В итоге несколько лет помещения сдавали в аренду под аптеку, магазины оптики, промтоваров и одежды секонд-хенд. Недавно все эти точки закрылись, территорию огородили, внутри начался ремонт.





В компании «Виталюр» рассказывают, что открытие планируется осенью 2020 года. Общая площадь магазина составит 1800 «квадратов», в том числе торгового зала — 800 «квадратов».

Магазин возведут по последним стандартам сети — с бесплатными услугами по чистке и разделке рыбы, с салат-баром, аппаратом для приготовления свежевыжатых соков, двумя кофе-поинтами, продажей живых цветов.

— Мы учитываем особенности расположения каждого магазина, принимая решения, какие спецпроекты интегрировать в технологию. В данном объекте решили сделать фудкорт с зоной посадки примерно на 25 человек и с видом через панорамное окно на прилегающую территорию, — говорят в «Виталюре».



Так выглядит «Виталюр» недалеко от станции метро «Пушкинская». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY









В компании отмечают, что фокус все равно будет на рыбе, ассортимент — привычный и понятный покупателю.

Отметим, в последнее время этот участок возле станции метро «Фрунзенская» развивался и сейчас выглядит благоустроенным. На месте «Салодкага фальварка» открылся «МакДональдс», там, где был магазин «Радиотехника», теперь работает Bigzz , а в «красном доме» после ремонта на первом этаже открылись магазины и точка с суши. Кроме того, уже год, как открыт проезд по Мельникайте на пересечении с улицей Максима Танка, а у здания на Кальварийской, 2 появилась стоянка.