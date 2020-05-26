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«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой

26.05.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Андрей Муковозчик: когда и помечтать о будущем, как не сейчас. Телефельетон «Накипело»

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Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш традиционный телефельетон под названием «Накипело».

Монолог из жизни в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Когда и помечтать о будущем, как не сейчас, подумал Ярослав Романчук и написал эссе под емким названием «Хочу…» Чего же он хочет? Хочет, чтоб бензин у нас был как в Америке, кредиты как в Швеции, налоги как в Ирландии. Дальше неразборчиво, но тоже очень трогательно. Читать такое от кандидата экономических наук, общественного, как кто-то полагает, деятеля, – это чересчур. Однако ни из коллег-демократов с «хотелками» Романчука не поспорил. Они, наши либералы, надо полагать, тоже так хотят? Почему же не налоги как в Швеции, а бензин как в Ирландии?

«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой

Ведь как в Америке – для этого нужно найти у себя нефть. А потом экономически выиграть две мировые войны. Их нашим демократам, видимо, придется развязать, иначе никак. Как в Швеции – а нам кто и когда давал двести лет без единой войны? Без оккупированных территорий, без разрушенного в ноль хозяйства, без миллионов убитых «тутэйших»? Дайте хотя бы сто, а там посмотрим. И железных руд заодно подкиньте, да побольше. Ну, а предложение сделать из родной страны этакий «ирландский офшор» сродни вот какому: а давайте станем мировой помойкой, начнем принимать чужие отходы, озолотимся ведь!

Повторю: никто не возразил. Больше того, разных обещаний со всех сторон становится все больше с каждым днем. Поэтому я тоже хочу.

«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой

Хочу все-таки дать всем Романчукам хутор и сделать эту территорию суверенным анклавом. Давайте, стройте там свою свободную экономику, привлекайте эффективных менеджеров, торгуйте со всем миром, обогащайтесь – давайте! Покажите всем, как надо.

Для информационного окормления трудовых ресурсов понадобится пресса, хотя бы районка. Зовем Федуту. Он точно ни одной борозды не испортит, зато каждую неделю будет радовать читателей, какой же он у вас все-таки умный. Окормлять надо не только ресурсы, но и паству. Поэтому нужен кто-то типа апостола Павала. И такой в хозяйстве тоже есть. За него только штрафы оплатить нужно, и в путь.

«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой

Зазываем все «оппозиционные» партии, оргкомитеты по их созданию и конгрессы по выборам оргкомитетов. Они быстро научат остальных праймеризам, кокусам и другим демократическим фокусам. Политическая жизнь будет кипеть. Кстати, там же найдем и силовой блок. Козлов и «Анка», которая «пулеметчица», – отличная пара. Не помирятся никогда, сговор исключен, поэтому смело пристраивайте их, Ярослав, к делу.

Для торговли с внешним миром понадобится эффективный менеджер. Надо найти Баумгертнера, да-да, Владислава, того самого. Хотя хватит и простого объявления в районке – на месте белых пятен. Это, знаете ли, Гуцериевых да Мошенских надо подождать да поискать, а Баумгертнеров с Керимовыми на свете столько – в очередь выстроятся.

«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой

«Сябры Статкевича» будут у вас там как порученцы Троцкого: луженые глотки, полжизни на улице, привычка к митингам. Да и свой военком вам понадобится: не знаю пока зачем, но пусть будет. Именовать же ваш буйно колосящийся анклав предлагаю так: «Страна полицаев». Вы давайте не морщитесь, это политическая необходимость: один раз перетерпите и назоветесь, зато нобелевский лауреат сразу к вам и примкнет. Не помешает же свой лауреат, правда?

«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой

Осталось всего-то ничего: где найти тот трудовой ресурс, электорат, «молчаливое» – цитирую – «стадо», которое на всех вас горбатиться будет? Вряд ли в Беларуси. Однако это уже, «вольнае спадарства», чисто ваша – экономическая в том числе – проблема.

 
Теги: Минск
 
 
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