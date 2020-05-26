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Анатолий Исаченко: любое общение с людьми – это важная составляющая работы, потому что это есть первоисточник

26.05.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители власти продолжают помогать белорусам в решении проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 мая просьбы людей выслушал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. На прямую телефонную линию к нему обратились несколько десятков человек (в условиях сложной эпидситуации это оптимальная форма диалога).

Анатолий Исаченко: любое общение с людьми – это важная составляющая работы, потому что это есть первоисточник

Говорили о недоработках в ЖКХ, ремонте дорог, трудоустройстве, строительстве велодорожек в сельской местности и даже шумных соседях. Услышан был каждый человек. Некоторые проблемы разобрали сразу, другие потребуют более глубокого анализа. В течение месяца обратившиеся получат ответ и решение.

Практика прямых телефонных линий позволяет человеку не оставаться со своими проблемами наедине. Для чиновников это возможность получить информацию о работе местной власти и изучить срез мнений белорусов.

Анатолий Исаченко: любое общение с людьми – это важная составляющая работы, потому что это есть первоисточник

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Любое общение с людьми – это важная составляющая работы, потому что это есть первоисточник, где ты слушаешь и узнаешь, есть ли какие-то проблемы. Да, они бывают личностные, бывают и более масштабные. Поэтому главное их анализировать и принимать решение.

Суть обращений традиционна. Превалируют обращения по линии ЖКХ, земельные вопросы. Что касается линии здравоохранения – вы сами сегодня слышали, таких вопросов нет.

Анатолий Исаченко: любое общение с людьми – это важная составляющая работы, потому что это есть первоисточник

Помимо просьб о решении своих проблем, жители разных уголков нашей страны в адрес Совета Республики направляют и слова благодарности. Так, пожилая минчанка сегодня выразила признательность за содействие в вопросе по наведению порядка в подвале дома. Коммунальщики долго бездействовали, но дело не заставило себя ждать после обращения на прямую телефонную линию.

Люди в материале: Анатолий Исаченко

 
 
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Новости Беларуси. Представители власти продолжают помогать белорусам в решении проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 мая просьбы людей выслушал...
 
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