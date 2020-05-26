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Детские оздоровительные лагеря: быть или не быть?

26.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Детские оздоровительные лагеря: быть или не быть?
Финал учебного года и летние каникулы в этом году – необычные и непривычные. Пока девятиклассники, одиннадцатиклассники и поступающие в первый класс переживают о вступительной кампании, остальные школьники планируют долгожданные летние каникулы. Однако учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, с некоторыми планами придётся распрощаться. Под большим вопросом пока остается  возможность выезда за границу к морю, да и с лагерями до последнего момента не всё было определённо. Но уже сейчас ясно – лагерям быть. Но – с серьёзными нюансами и изменениями. Так, ранее пришкольные лагеря начинали свою работу практически на следующий день  после окончания учебного года. В этот раз – сроки сдвигаются, сообщает «Гродно Плюс».
Руслан Абрамчик, начальник управления образования Гродненского облисполкома:По рекомендациям органов санитарного надзора Гродненской области работа пришкольных лагерей массово начнётся по завершению экзаменационной кампании в школе. После 10 июня. Мы видим возможным начать работу пришкольных лагерей с 15 числа. Ребятам уже предложена возможность и их родителям пожать заявку на оздоровление в пришкольных лагерях.  В первом месяце лета мы не планируем работу палаточных лагерей, в этом сезоне откажемся от организации военно-патриотических лагерей на базе воинских частей по понятным причинам.

Кроме того, познакомиться со сверстниками из других школ города не получится – от организации сводных отрядов и лагерей, когда на базе одной школы собирают в лагере ребят из нескольких учебных заведений, решили отказаться. И хотя специалисты утверждают, что количество желающих в этом году будет ниже привычно высокого спроса, необходимость в пришкольных и стационарных лагерях всё же есть – далеко не все родители могут на всё лето присматривать за ребёнком. Кроме того, в лагерях обеспечен досуг и занятость детей в летний период – а это уже не первый год одна из важнейших задач летнего оздоровительного периода. Стационарные лагеря круглосуточного пребывания также в этом году сдвигают даты первой смены, но всё же – они состоятся.

Руслан Абрамчик, начальник управления образования Гродненского облисполкома:

Стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием начнут свою работу в районе 1 июля. Опять же, каждый район Гродненской области выберет для себя дату начала, удобную для заезда, и первая смена массово начнётся уже в июле.

Всего в области будут работать 24 загородных детских лагеря. В этом году в Гродненской области планировали охватить организованным отдыхом 63 555 детей в 875 оздоровительных лагерях всех типов и видов. Но с учётом сложившейся ситуации, главный принцип комплектации лагерей  – заявительный. То есть, обязательное желание посещать оздоровительный лагерь самим ребёнком, и его родителями.

#летнее оздоровление #лагеря #дети

Гродно Плюс

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Финал учебного года и летние каникулы в этом году – необычные и непривычные. Пока девятиклассники, одиннадцатиклассники и поступающие в первый
 
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