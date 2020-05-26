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О сроках представления отчетности
26.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
О сроках представления отчетности
Кричевский районный отдел Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь напоминает работодателям о сроках представления отчетности.
Своевременное предоставление отчетности и достоверных сведений персонифицированного учета, своевременная уплата обязательных страховых взносов и взносов ППС исключают риски административной ответственности предусмотренной действующим законодательством как за несвоевременную уплату взносов (ст.11.54 КоАП), так и за несвоевременное представление документов персонифицированного учета и недостоверность содержащихся в них сведений (ст.23.16 КоАП).
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О сроках представления отчетности Кричевский районный отдел Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и...
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