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О сроках представления отчетности

26.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

О сроках представления отчетности

Кричевский районный отдел Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь напоминает работодателям о сроках представления отчетности.

  1. до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом  представляется ведомственный отчет по форме 4-Фонд «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (порядок заполнения — постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.11.2019 N 62 «Об установлении Перечня и форм ведомственной отчетности на 2020 год и указаний по их заполнению»);
  2. не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» (порядок заполнения — инструкция о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденная Постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.06.2014 №7 – (далее – Инструкция № 7);
  3. в течение месяца, следующего за отчетным кварталом представляется форма ПУ-3 «Индивидуальные сведения» (порядок заполнения — Инструкция №7);
  4. работодателями, у которых имеются рабочие места с особыми условиями труда и право на участие в системе профессионального пенсионного страхования после представления формы ПУ-3 один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом представляется форма ПУ-6 «Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование» (порядок заполнения — Инструкция №7).

Своевременное предоставление отчетности и достоверных сведений персонифицированного учета, своевременная уплата обязательных страховых взносов и взносов ППС исключают риски административной ответственности предусмотренной действующим законодательством как за несвоевременную уплату взносов (ст.11.54 КоАП), так и за несвоевременное представление документов персонифицированного учета и недостоверность содержащихся в них сведений (ст.23.16 КоАП).

 
 
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О сроках представления отчетности Кричевский районный отдел Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и...
 
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