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Лукашенко потребовал помочь бюджетникам, которые не могут найти работу

26.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси работникам бюджетных организаций, которые не могут найти работу, нужно помочь. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу оказания услуг. Поэтому возникают вопросы с выплатой работникам зарплаты. Но несмотря на это все организации должны искать возможности сохранить свою деятельность в той или иной форме. Лукашенко добавил, что важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые действительно нуждаются в помощи.

Накануне Александр Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в Беларуси. В Витебском регионе больницы, ранее оборудованные для лечения пациентов с вирусами, снова начали принимать профильных больных. Ситуация стабильная и в столичном регионе.



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Теги: Витебск
 
 
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По словам президента, все организации в стране должны искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме.
 
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