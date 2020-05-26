Лукашенко потребовал помочь бюджетникам, которые не могут найти работу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси работникам бюджетных организаций, которые не могут найти работу, нужно помочь. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Глава государства отметил, что пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу оказания услуг. Поэтому возникают вопросы с выплатой работникам зарплаты. Но несмотря на это все организации должны искать возможности сохранить свою деятельность в той или иной форме. Лукашенко добавил, что важно четко определиться с категориями граждан и работников, которые действительно нуждаются в помощи.