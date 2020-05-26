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Генсек ОДКБ: Угрозы безопасности стран организации нарастают

26.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Угрозы безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нарастают в нескольких измерениях, заявил во вторник генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Надо констатировать, что происходит нарастание угроз безопасности государств – членов ОДКБ в нескольких измерениях. Это не какое-то искусственное сгущение красок или обострение оценок. К сожалению, таковы реалии, в которых мы с вами живем», сказал Зась по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции.

Он добавил, что данный факт должен учитываться в деятельности организации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает важным для укрепления антитеррористического сотрудничества стран ОДКБ завершить формирование единого списка террористических организаций.



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Нарастание угроз безопасности государств – членов ОДКБ в нескольких измерениях, подчеркнул Станислав Зась.
 
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