Генсек ОДКБ: Угрозы безопасности стран организации нарастают

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Угрозы безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нарастают в нескольких измерениях, заявил во вторник генеральный секретарь организации Станислав Зась .

«Надо констатировать, что происходит нарастание угроз безопасности государств – членов ОДКБ в нескольких измерениях. Это не какое-то искусственное сгущение красок или обострение оценок. К сожалению, таковы реалии, в которых мы с вами живем», сказал Зась по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции.

Он добавил, что данный факт должен учитываться в деятельности организации.