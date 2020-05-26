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Генсек ОДКБ: Угрозы безопасности стран организации нарастают
26.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Угрозы безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нарастают в нескольких измерениях, заявил во вторник генеральный секретарь организации
Он добавил, что данный факт должен учитываться в деятельности организации.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает важным для укрепления антитеррористического сотрудничества стран ОДКБ завершить
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Нарастание угроз безопасности государств – членов ОДКБ в нескольких измерениях, подчеркнул Станислав Зась.
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