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Завершилось формирование территориальных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

27.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Завершилось формирование территориальных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
В Гродненской области образованы областная, 17 районных и 2 районные в городе  Гродно комиссии, в состав которых включены 260 человек. Прошли первые заседания, на которых избраны председатели, заместители председателей, секретари комиссий. Для приема избирателей в комиссиях организовано дежурство.
Напомним режим работы территориальных комиссий: в будние дни с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Накануне дня выборов – с 10.00 до 19.00 с перерывом с 14.00 до 15.00.

Более подробная информация доступна на сайтах облисполкома и горрайисполкомов.

#Выборы 2020

Ирина БЕРЕЗОВИЧ

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области образованы областная, 17 районных и 2 районные в городе  Гродно комиссии, в состав которых включены 260 человек.
 
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