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«И делает красивый цвет лица». Увлажняющая маска всего из 2 ингредиентов
Источник материала: СТВ
Лето – испытание для нашей кожи. От ультрафиолета она сохнет, закупориваются поры и появляются воспаления. Как подготовить кожу к лету, рассказали в программе
Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Но после большого количества нахождения на воздухе кожа повреждается, пересушивается и тут важно увлажнять. Мы предлагаем вам сделать увлажняющую маску. Ингредиенты для этой маски найдутся у каждой хозяйки в домашних условиях. Смешиваем 1 ложку сметаны и 1 ложку мёда. Наносим на кожу шеи и лица тонким слоем.
Маска шикарно увлажняет, питает, обезвоженную кожу насыщает полезными ингредиентами и делает красивый цвет лица.
И завершаем нашу процедуру огуречной маской на глаза. Огуречная маска работает с мелкими морщинками.
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Лето – испытание для нашей кожи. От ультрафиолета она сохнет, закупориваются поры и появляются воспаления. Как подготовить кожу к лету, рассказали в...
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