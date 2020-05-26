Нападение на сотрудников милиции и Следственного комитета в Столбцах

Источник материала: ОНТ

В РОВД обратилась 26-летняя местная жительница. Девушка заявила, что над ней надругались. Произошло в квартире у знакомых. Перед изнасилованием ей якобы сделали инъекцию неизвестного вещества. Для проверки заявления по указанному девушкой адресу выбыл оперуполномоченный РОВД и девушка-следователь.

В квартире они застали 36-летнюю женщину и 45-летнего мужчину. Как выяснилось, оба ранее неоднократно были судимы. В том числе и за тяжкие преступления. Визитёров в форме пара встретила агрессивно.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своём telegram-канале так описывает дальнейшие события: «Визуально и мужчина, и женщина находились в состоянии опьянения, вели себя вызывающе, предъявляли претензии и мешали сотрудникам правоохранительных органов выполнять служебные обязанности, угрожали избить их. В итоге женщина вырвала из рук девушки-следователя и порвала постановление о производстве осмотра жилища, а на милиционера напал мужчина. В схватке последний оторвал погон и нанес оперативнику несколько ударов руками и ногами, в том числе по голове».

Подвергшиеся нападению сотрудники правоохранительных органов вызвали подкрепление. Во время задержания женщина схватила нож и пыталась испугать группу захвата. Впрочем, вскоре поняла бессмысленность сопротивления и сама позволила надеть на себя наручники.

Возбуждено уголовное дело.

ВИДЕО: МВД Республики Беларусь

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