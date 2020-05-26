ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Избегайте сквозняков: врач рассказал об их тяжелых последствиях

26.05.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Избегайте сквозняков: врач рассказал об их тяжелых последствиях

Длительное нахождение на сквозняке может привести к воспалению, которое без своевременного лечения вызывает более тяжелые последствия, рассказал порталу New Inform врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. 

По словам медика, даже легкий и практически незаметный сквозняк может быть опасен для мышц, нервов и ЛОР-органов человека, поскольку способен вызвать переохлаждение и, как следствие, воспалительные процессы.

Также из-за сквозняков могут пострадать лимфоузлы и десны. Врач подчеркнул, что несвоевременное лечение может привести к необходимости операции. Поэтому важно быстро выявить проблему. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Длительное нахождение на сквозняке может привести к воспалению, которое без своевременного лечения вызывает более тяжелые последствия, рассказал порталу New Inform...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные летчики в небе Италии выполнили акробатические номера в честь выхода страны из карантина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика