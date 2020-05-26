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Избегайте сквозняков: врач рассказал об их тяжелых последствиях
Источник материала: ОНТ
Длительное нахождение на сквозняке может привести к воспалению, которое без своевременного лечения вызывает более тяжелые последствия,
По словам медика, даже легкий и практически незаметный сквозняк может быть опасен для мышц, нервов и ЛОР-органов человека, поскольку способен вызвать переохлаждение и, как следствие, воспалительные процессы.
Также из-за сквозняков могут пострадать лимфоузлы и десны. Врач подчеркнул, что несвоевременное лечение может привести к необходимости операции. Поэтому важно быстро выявить проблему.
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Длительное нахождение на сквозняке может привести к воспалению, которое без своевременного лечения вызывает более тяжелые последствия, рассказал порталу New Inform...
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