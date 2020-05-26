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Военные летчики в небе Италии выполнили акробатические номера в честь выхода страны из карантина

26.05.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные летчики в небе Италии выполнили акробатические номера в честь выхода страны из карантина

Небо над Италией окрасилось в цвета национального флага. Впечатляющие акробатические номера выполнили военные лётчики – в знак того, что Италия вышла из карантина.

По задумке воздушного шоу, реактивному самолёту, который символизирует вирус, противостоят девять истребителей. Под звуки арии, которую исполнял Лучано Паваротти, рисуют флаг Италии. Команда будет летать над Миланом и Турином ещё неделю. Кульминацией станет праздник 2 июня – День Республики. 

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Небо над Италией окрасилось в цвета национального флага. Впечатляющие акробатические номера выполнили военные лётчики – в знак того, что Италия вышла из...
 
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