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Отец и сын разобрали железнодорожное полотно
Источник материала: БTЭту сложную операцию провернули отец с сыном вблизи Лиды. Раскрыли преступление сотрудники лидской милиции. По их информации, пути вели к цехам бывшего Лидского мясокомбината. Со временем предприятие свернуло свою деятельность, и с десяток лет железная дорога не эксплуатировалась. Этот момент решила не упускать одна местная семья. Мужчины демонтировали несколько сотен метров рельсов, особо не маскируясь. На издаваемый в процессе шум никто не обратил внимания, возможно, потому, что железная дорога проходила вдали от строений и была скрыта за деревьями.
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Эту сложную операцию провернули отец с сыном вблизи Лиды. Раскрыли преступление сотрудники лидской милиции. По их информации, пути вели к цехам бывшего Лидского...
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