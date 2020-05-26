Правительство утвердило список лицензируемых процедур косметологии и массажа

Источник материала: ОНТ

Совет министров утвердил перечень процедур (исследований, манипуляций), относящихся к услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность. Об этом говорится в постановлении Совмина от 25.05.2020 №307, размещенном на официальном сайте правительства.

Документ содержит перечень из 79 процедур пластической эстетической хирургии, физиотерапии, а также косметологии и лечебного массажа. В частности, туда вошли такие процедуры как химический, механический и аппаратный пилинг кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с применением парфюмерно-косметической продукции, а также без использования медицинских изделий), инъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электро- и ЭЛОС-эпиляция, нитевой лифтинг и другие.

Правом разъяснения вопросов применения данного перечня наделено Министерство здравоохранения.

Документ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

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