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Правительство утвердило список лицензируемых процедур косметологии и массажа

26.05.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство утвердило список лицензируемых процедур косметологии и массажа

Совет министров утвердил перечень процедур (исследований, манипуляций), относящихся к услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность. Об этом говорится в постановлении Совмина от 25.05.2020 №307, размещенном на официальном сайте правительства. 

Документ содержит перечень из 79 процедур пластической эстетической хирургии, физиотерапии, а также косметологии и лечебного массажа. В частности, туда вошли такие процедуры как химический, механический и аппаратный пилинг кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с применением парфюмерно-косметической продукции, а также без использования медицинских изделий), инъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электро- и ЭЛОС-эпиляция, нитевой лифтинг и другие.

Правом разъяснения вопросов применения данного перечня наделено Министерство здравоохранения. 

Документ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

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Совет министров утвердил перечень процедур (исследований, манипуляций), относящихся к услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность. Об этом...
 
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