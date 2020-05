США: Россия перебросила в Ливию истребители и бомбардировщики

Источник материала: Tut.by

Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Африканское командование Вооруженных сил США .