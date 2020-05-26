США: Россия перебросила в Ливию истребители и бомбардировщики

Источник материала: Tut.by

Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Африканское командование Вооруженных сил США .

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

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«For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.» — Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

По данным американских военных, сначала самолеты с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть их российское происхождение. После этого они перебазировались в Ливию. При этом, как утверждают в ВС США, в Ливии МиГ-29, Су-35 и Су-24 передадут под управление действующих в регионе российских частных военных компаний (ЧВК), в частности ЧВК Вагнера, которые поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В дальнейшем, убеждены в США, данные истребители и бомбардировщики будут задействованы в боях против сил оппозиционного Хафтару правительства национального согласия (ПНС). При этом, как заявил командир Африканского командования ВС США, генерал Стивен Таунсенд, очевидно, что ни ЛНА, ни ЧВК не смогут использовать и обслуживать подобные боевые машины самостоятельно, без государственной поддержки. Такую поддержку им будет оказывать именно Россия, подчеркнул Таунсенд.

21 мая ЛНА пригрозила осуществить в ближайшее время крупнейшую воздушную операцию с возможным участием российских самолетов. Как пообещал командующий военно-воздушными силами ЛНА Сакр аль-Джаруши, ближайшие часы будут «мучительными для безумца» — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

После этого стало известно, что около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии.

В феврале Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.