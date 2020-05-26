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Оладьи. Без муки и сахара. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Оладьи без муки и сахара! Берем на заметку и обязательно включаем в свое меню!
Вам понадобится:
Как готовить?
Орехи мелко порубить.
В глубокой ёмкости вилкой разминаем банан. Сбрызгиваем соком лимона. Добавляем овсяные хлопья, яйцо, молоко и орехи. Перемешиваем.
Выпекаем оладьи на растительном масле.
Подавать оладьи можно со сметаной или греческим йогуртом.
Приятного аппетита!
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Оладьи без муки и сахара! Берем на заметку и обязательно включаем в свое меню! Вам понадобится: банан - 1 шт.; овсяные хлопья «Экстра» - 5 ст.л.; яйцо куриное - 1 шт.;...
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