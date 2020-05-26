Оладьи. Без муки и сахара. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Оладьи без муки и сахара! Берем на заметку и обязательно включаем в свое меню!

Вам понадобится:

банан - 1 шт.;

овсяные хлопья «Экстра» - 5 ст.л.;

яйцо куриное - 1 шт.;

молоко - 1 ст.л.;

орехи грецкие - горсть;

сок лимона.





Как готовить?

Орехи мелко порубить.





В глубокой ёмкости вилкой разминаем банан. Сбрызгиваем соком лимона. Добавляем овсяные хлопья, яйцо, молоко и орехи. Перемешиваем.





Выпекаем оладьи на растительном масле.

Подавать оладьи можно со сметаной или греческим йогуртом.





Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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