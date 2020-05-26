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Оладьи. Без муки и сахара. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

26.05.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оладьи. Без муки и сахара. Пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Оладьи без муки и сахара! Берем на заметку и обязательно включаем в свое меню!

Вам понадобится:

  • банан - 1 шт.;
  • овсяные хлопья «Экстра» - 5 ст.л.;
  • яйцо куриное - 1 шт.;
  • молоко - 1 ст.л.;
  • орехи грецкие - горсть;
  • сок лимона.


Как готовить?

Орехи мелко порубить.


В глубокой ёмкости вилкой разминаем банан. Сбрызгиваем соком лимона. Добавляем овсяные хлопья, яйцо, молоко и орехи. Перемешиваем.


Выпекаем оладьи на растительном масле.

Подавать оладьи можно со сметаной или греческим йогуртом.


Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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Оладьи без муки и сахара! Берем на заметку и обязательно включаем в свое меню! Вам понадобится: банан - 1 шт.; овсяные хлопья «Экстра» - 5 ст.л.; яйцо куриное - 1 шт.;...
 
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