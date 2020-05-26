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Более пяти тонн лома черного метала и 100 кг цветного изъяли у жителя Гомеля
Источник материала: БTБолее пяти тонн лома черного метала и еще 100 килограммов цветного стражи порядка изъяли в Гомеле у 49-летнего местного жителя. Партию оценивают в сумму порядка 700 рублей. По информации милиции, речь идет о незаконной скупке и хранении лома и отходов металлов. Сообщается, что внимание к себе фигурант уже не раз привлекал из-за незаконной предпринимательской деятельности, связанной с заготовкой лома цветных металлов. Сам мужчина рассказал, что долгое время принимал у населения товар, а после реализовывал лом металлов на госпредприятиях по цене официального заготовителя. Продукция сейчас изъята.
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Более пяти тонн лома черного метала и еще 100 килограммов цветного стражи порядка изъяли в Гомеле у 49-летнего местного жителя. Партию оценивают в сумму порядка 700...
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