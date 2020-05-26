Кобринский маслосырзавод намерен вложить 2 млн евро в модернизацию цеха мороженого

Источник материала: Виртуальный Брест

Кобринский маслодельно-сыродельный завод намерен в этом году провести масштабную модернизацию линии для производства мороженого, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер завода Эдуард Грень.





"Мы объявили конкурс на поставку оборудования. Из четырех претендентов выиграла итальянская фирма. В настоящий момент прорабатываем контракт стоимостью 2 млн евро. Хотим, чтобы до его подписания мы четко понимали друг друга и избежали в дальнейшем ненужных вопросов", - сказал Эдуард Грень.

Современное оборудование разместят на действующих площадях, демонтировав в помещении цеха старую линию. Эту работу планируют выполнить в межсезонье. Производительность новой линии мороженого будет в 2-2,5 раза выше прежней. "Сейчас мы делаем лишь два вида мороженого - на палочке и в стаканчике. Новая линия значительно расширит спектр выпускаемой продукции, а также позволит перейти на более экологичную - бумажную - упаковку", - отметил главный инженер.

Заводчане планируют также производить пастеризованную смесь мороженого для магазинов, кафе и ресторанов. Сейчас ее выпускают в небольших объемах для фирменной торговли (у Кобринского МСЗ семь таких торговых точек). Кроме того, срок годности смеси ограничен несколькими днями, а для ее хранения нужна холодильная установка. Новое асептическое оборудование позволит производить смесь, которая может храниться в герметичной вакуумной упаковке до полугода при комнатной температуре.

"Наверное, мы не сильно кого-то удивим основным перечнем видов мороженого, которое планируем производить и которое уже представлено в торговле. Скорее, мы лишь присоединимся к когорте производителей. Производство смеси мороженого может стать нашей фишкой. Думаем, она будет актуальной. Хотелось бы выйти с этим видом продукции не только на внутренний рынок, но и на рынок России. Насколько мы знаем, в Беларуси ни у кого нет такого оборудования", - заметил Эдуард Грень.

История Кобринского маслодельно-сыродельного завода началась в октябре 1939 года. Предприятие входит в состав ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром". Здесь трудится свыше 500 человек. Производственная мощность завода позволяет перерабатывать более 500 т молока в сутки. Предприятие вырабатывает около 150 видов продукции: полутвердые и твердые сыры, масло сливочное, сыр плавленый, цельномолочная продукция, мороженое, сухая сыворотка, заменители цельного молока и другие. По итогам работы в 2019 году за достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" занесен на республиканскую Доску почета.