ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кобринский маслосырзавод намерен вложить 2 млн евро в модернизацию цеха мороженого

26.05.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Кобринский маслодельно-сыродельный завод намерен в этом году провести масштабную модернизацию линии для производства мороженого, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер завода Эдуард Грень.

Кобринский маслосырзавод намерен вложить 2 млн евро в модернизацию цеха мороженого

"Мы объявили конкурс на поставку оборудования. Из четырех претендентов выиграла итальянская фирма. В настоящий момент прорабатываем контракт стоимостью 2 млн евро. Хотим, чтобы до его подписания мы четко понимали друг друга и избежали в дальнейшем ненужных вопросов", - сказал Эдуард Грень.

Современное оборудование разместят на действующих площадях, демонтировав в помещении цеха старую линию. Эту работу планируют выполнить в межсезонье. Производительность новой линии мороженого будет в 2-2,5 раза выше прежней. "Сейчас мы делаем лишь два вида мороженого - на палочке и в стаканчике. Новая линия значительно расширит спектр выпускаемой продукции, а также позволит перейти на более экологичную - бумажную - упаковку", - отметил главный инженер.

Заводчане планируют также производить пастеризованную смесь мороженого для магазинов, кафе и ресторанов. Сейчас ее выпускают в небольших объемах для фирменной торговли (у Кобринского МСЗ семь таких торговых точек). Кроме того, срок годности смеси ограничен несколькими днями, а для ее хранения нужна холодильная установка. Новое асептическое оборудование позволит производить смесь, которая может храниться в герметичной вакуумной упаковке до полугода при комнатной температуре.

"Наверное, мы не сильно кого-то удивим основным перечнем видов мороженого, которое планируем производить и которое уже представлено в торговле. Скорее, мы лишь присоединимся к когорте производителей. Производство смеси мороженого может стать нашей фишкой. Думаем, она будет актуальной. Хотелось бы выйти с этим видом продукции не только на внутренний рынок, но и на рынок России. Насколько мы знаем, в Беларуси ни у кого нет такого оборудования", - заметил Эдуард Грень.

История Кобринского маслодельно-сыродельного завода началась в октябре 1939 года. Предприятие входит в состав ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром". Здесь трудится свыше 500 человек. Производственная мощность завода позволяет перерабатывать более 500 т молока в сутки. Предприятие вырабатывает около 150 видов продукции: полутвердые и твердые сыры, масло сливочное, сыр плавленый, цельномолочная продукция, мороженое, сухая сыворотка, заменители цельного молока и другие. По итогам работы в 2019 году за достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" занесен на республиканскую Доску почета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Кобринский маслодельно-сыродельный завод намерен в этом году провести масштабную модернизацию линии для производства мороженого, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Люди уже готовы к переменам" Тихановский откровенно о себе, жене и планах на 9 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика