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Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

26.05.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Всемирный банк рассматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сообщил сегодня глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

"Мы получали запросы со стороны правительства поддержать усилия страны по финансированию малых, микро- и средних предприятий, поддержать домохозяйства через социальные программы. Сейчас рассматриваем эти обращения тщательным образом и рады были услышать, что у правительства появились идеи по расширению программ социальной поддержки для тех, кто уязвим в период эпидемии", - отметил Алекс Кремер.

Он напомнил, что на прошлой неделе Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси, а также заем в 100 млн евро для поддержки модернизации системы высшего образования.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,71 млн.

 
 
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  Всемирный банк рассматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сообщил сегодня глава представительства...
 
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