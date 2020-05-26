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Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси
26.05.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Всемирный банк рассматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сообщил сегодня глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы получали запросы со стороны
Он напомнил, что на прошлой неделе Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси, а также заем в 100 млн евро для поддержки модернизации системы высшего образования.
С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,71 млн.
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Всемирный банк рассматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сообщил сегодня глава представительства...
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