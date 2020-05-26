Известны даты проведения централизованного тестирования в Беларуси

Источник материала: Ивьевский край

Министерство образования утвердило график централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году.

Даты ЦТ:

белорусский язык - 13 июня;

русский язык - 15 июня;

обществоведение - 17 июня;

математика - 19 июня;

биология - 21 июня;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 23 июня;

химия - 25 июня;

физика - 27 июня;

история Беларуси - 29 июня;

география - 1 июля;

всемирная история (Новейшее время) - 4 июля.

Резервные дни проведения ЦТ:

8 и 10 июля - белорусский и русский языки;

8 и 12 июля - обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история Новейшего времени.

Установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ.

В резервные дни ЦТ будет проходить в БГУ.

Сроки регистрации: 2 мая - 1 июня.

Время работы пунктов регистрации - с 9.00 до 19.00, в субботу (2 и 30 мая) - с 9.00 до 18.00.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, - 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) - с 15 июля.

Источник: постановление Министерства образования от 13 февраля 2020 года №12.