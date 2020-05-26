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«Каждый попробовал себя в рамках разных профессий». Уникальный проект для детей с инвалидностью организовали в Копыльском районе

26.05.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальный проект для детей-инвалидов реализуют в Копыльской школе-интернате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Каждый попробовал себя в рамках разных профессий». Уникальный проект для детей с инвалидностью организовали в Копыльском районе

«Каждый попробовал себя в рамках разных профессий». Уникальный проект для детей с инвалидностью организовали в Копыльском районе

«Каждый попробовал себя в рамках разных профессий». Уникальный проект для детей с инвалидностью организовали в Копыльском районе

Ребят знакомят с разными профессиями и помогают с их дальнейшим трудоустройством.

О простых возможностях для особенных людей – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

Люди в материале: Ольга Шерстнева

 
 
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Новости Беларуси. Уникальный проект для детей-инвалидов реализуют в Копыльской школе-интернате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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