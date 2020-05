В странах Ближнего Востока могут запретить одну из главных игр года из-за ЛГБТ-персонажа

Источник материала: Tut.by

The Last of Us Part II может не выйти в странах Ближнего Востока. Однозначного ответа в Sony пока так и не дали, но все указывает на это. Об этом пишет DTF .



Скриншот из игры

Игры в странах Ближнего Востока часто подвергаются цензуре, если в них есть нагота или же показаны однополые отношения. Например, «Ведьмак 3» вышел в регионе с местной локализацией только потому, что CD Projekt RED применила цензуру для всех откровенных сцен в игре. В то же время Assassin’s Creed Odyssey вышла в регионе, несмотря на возможность завести однополые отношения. Причина в том, что их можно избежать, и они не имеют особой значимости для сюжета.

Однако с The Last of Us Part II такое не пройдет, поскольку это линейная игра, главная героиня которой, Элли, состоит в отношениях с другой девушкой. К тому же, в игре есть нагота, хотя она могла бы подвергнуться цензуре. Официально Sony пока не дала четкого ответа, выйдет ли игра Naughty Dog в странах Ближнего Востока, однако пользователи сети уже нашли несколько признаков того, что местные регуляторы ее не пропустили.



Скриншот из игры

Несмотря на то, что региональная PlayStation продвигает будущий State of Play с The Last of Us Part II, купить игру в местном PS Store нельзя. Один из игроков обратился в поддержку PlayStation и спросил, почему он не может предзаказать игру на Ближнем Востоке. В ответ ему заявили, что если игры нет в магазине, значит, это решение местных регуляторов. При этом напрямую в Sony не подтвердили бан игры в регионе.

Так или иначе, страница еще одной будущей игры Sony, Ghost of Tsushima, есть в ближневосточном PS Store. Таким образом, пока все указывает на то, что игра Naughty Dog в регионе всё же не выйдет.

