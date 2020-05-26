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В странах Ближнего Востока могут запретить одну из главных игр года из-за ЛГБТ-персонажа
Источник материала: Tut.by
The Last of Us Part II может не выйти в странах Ближнего Востока. Однозначного ответа в Sony пока так и не дали, но все указывает на это. Об этом пишет
Игры в странах Ближнего Востока часто подвергаются цензуре, если в них есть нагота или же показаны однополые отношения. Например, «Ведьмак 3» вышел в регионе с местной локализацией только потому, что CD Projekt RED применила цензуру для всех откровенных сцен в игре. В то же время Assassin’s Creed Odyssey вышла в регионе, несмотря на возможность завести однополые отношения. Причина в том, что их можно избежать, и они не имеют особой значимости для сюжета.
Однако с The Last of Us Part II такое не пройдет, поскольку это линейная игра, главная героиня которой, Элли, состоит в отношениях с другой девушкой. К тому же, в игре есть нагота, хотя она могла бы подвергнуться цензуре. Официально Sony пока не дала четкого ответа, выйдет ли игра Naughty Dog в странах Ближнего Востока, однако пользователи сети уже нашли несколько признаков того, что местные регуляторы ее не пропустили.
Несмотря на то, что региональная PlayStation продвигает будущий State of Play с The Last of Us Part II, купить игру в местном PS Store нельзя. Один из игроков обратился в поддержку PlayStation и спросил, почему он не может предзаказать игру на Ближнем Востоке. В ответ ему заявили, что если игры нет в магазине, значит, это решение местных регуляторов. При этом напрямую в Sony не подтвердили бан игры в регионе.
Так или иначе, страница еще одной будущей игры Sony, Ghost of Tsushima, есть в ближневосточном PS Store. Таким образом, пока все указывает на то, что игра Naughty Dog в регионе всё же не выйдет.
Ниже — цены PlayStation 4, эксклюзивно для которой и выходит The Last of Us Part II:
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Игры в странах Ближнего Востока часто подвергаются цензуре, если в них есть нагота или же показаны однополые отношения.
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