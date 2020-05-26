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Не поверите! Дмитрий Лукашенко переизбран главой совета Президентского спортивного клуба

26.05.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дмитрий Лукашенко переизбран председателем центрального совета государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб"


Дмитрий Лукашенко с семьей

По информации пресс-службы организации, в состав центрального совета также вошли Сергей Булыгин, Анатолий Варивончик, Андрей Карпович, Марина Лобач, Виктор Лукашенко, Александр Мошенский, Сергей Сафарьян и Олег Шепель.

Дмитрий Лукашенко - средний сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Является председателем центрального совета Президентского спортивного клуба с 2005 года.

Дмитрий Лукашенко
 
 
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Дмитрий Лукашенко переизбран председателем центрального совета государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб"
 
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