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Природа настолько очистилась, что лоси нарушают границу, и им за это ничего
26.05.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такой "нарушитель" белорусско-польской границы попался патрулю польских пограничников. Они даже не вышли из автомобиля, а животное, кажется, совершенно не боится людей.
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Вот такой "нарушитель" белорусско-польской границы попался патрулю польских пограничников. Они даже не вышли из автомобиля, а животное, кажется, совершенно не...
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