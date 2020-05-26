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Для широкой аудитории. ЕЭК запускает познавательный онлайн-курс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Европейская экономическая комиссия запускает онлайн-курс о евразийской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс рассчитан на широкую аудиторию: от мам в декрете до предпринимателей. Главное, что люди должны знать свои права и возможности, которые дают им участие их страны в Евразийском экономическом союзе.
Авторами курса стали 30 экспертов Евразийской экономической комиссии. Рассказали, как бизнесу работать в условиях Таможенного союза, куда и что экспортировать даже в условиях кризиса, как ЕАЭС влияет на жизнь обычных людей.
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Новости Беларуси. Европейская экономическая комиссия запускает онлайн-курс о евразийской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс...
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