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Для широкой аудитории. ЕЭК запускает познавательный онлайн-курс

26.05.2020 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европейская экономическая комиссия запускает онлайн-курс о евразийской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс рассчитан на широкую аудиторию: от мам в декрете до предпринимателей. Главное, что люди должны знать свои права и возможности, которые дают им участие их страны в Евразийском экономическом союзе.

Для широкой аудитории. ЕЭК запускает познавательный онлайн-курс

Авторами курса стали 30 экспертов Евразийской экономической комиссии. Рассказали, как бизнесу работать в условиях Таможенного союза, куда и что экспортировать даже в условиях кризиса, как ЕАЭС влияет на жизнь обычных людей.

Больше новостей экономики за 26 мая здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Европейская экономическая комиссия запускает онлайн-курс о евразийской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс...
 
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