"Белнефтехим" не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз

Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн "Белнефтехим" не видит проблем с экспортом топлива после запрета РФ на ввоз нефтепродуктов с учетом того, что на российский рынок из Беларуси поставлялись небольшие объемы. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, комментируя информацию о введении Россией запрета на импорт нефтепродуктов.





Соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на российском Официальном интернет-портале правовой информации.

"Что касается российского рынка, то он не был основным для поставок нашего топлива. Продажи были на спотовой основе через биржу в Санкт-Петербурге", - отметил Александр Тищенко, уточнив, что долгосрочных контрактов по поставкам в РФ не заключалось.

"Удельный вес поставок в Россию в общем объеме экспорта был небольшой. Поэтому объемы, которые не удастся поставить в РФ, будут перенаправлены на другие рынки без ущерба для нашего экспорта", - пояснил пресс-секретарь.

По его словам, белорусские НПЗ в настоящее время работают устойчиво, объемы загрузки ориентированы на обеспечение внутреннего рынка и устойчивого экспорта по основным направлениям.

Запрет на импорт нефтепродуктов в РФ будет действовать до 1 октября. Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что это вынужденная и не совсем рыночная мера, такое решение должно предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок и поддержать российские НПЗ.