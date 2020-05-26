«Представляется, решение он принял по совету из Администрации президента». Эксперты о снятии Гайдукевича

Источник материала: Виртуальный Брест

Депутат Олег Гайдукевич, начавший собирать подписи за свое выдвижение кандидатом в президенты, 26 мая заявил, что снимается с выборов в пользу Александра Лукашенко. 30 тысяч подписей и свою программу Гайдукевич передаст в штаб действующего президента.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Решение, как признался депутат, он принял накануне. «Но, наверное, оно было неожиданным, я вас удивил», — сказал журналистам на пресс-конференции Гайдукевич. Эксперты объяснили, что значит такое решение депутата.

Обозреватель «Радыё Свабода» Юрий Дракохруст считает, что решение сняться с выборов Олег Гайдукевич принял не сам.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Представляется, что решение он принял по настоятельному совету из Администрации президента. Довольно комично выглядит его заявление об отказе от дальнейшей борьбы, которое в информационных сообщениях стоит едва ли не рядом с его недавним заявлением о том, что он — лучший кандидат в президенты. Судя по всему, ему очень доходчиво объяснили, почему не лучший. Как кандидат, который гарантирует альтернативность выборов и для повышения явки, он очевидно не нужен, - считает Дракохруст.

Обозреватель отмечает, что выборы обещают быть интересными и привлекающими избирателей и без наличия Гайдукевича. Как отчасти самостоятельный политический проект, он тоже не нужен и даже вреден для Александра Лукашенко.

— Предвыборная борьба в нынешнем году обещает быть острой. В такой ситуации даже спойлер-Гайдукевич мог бы, даже против своей воли, ее обострить еще больше, особенно с учетом неясной пока позиции России в отношении выборов в Беларуси. Косвенно снятие с дистанции Гайдукевича свидетельствует о том, что какие-то альтернативные кандидаты будут зарегистрированы. Если снимается он, значит, в бюллетень для выборов кто-то из альтернативных кандидатов обязательно попадет, — говорит Дракохруст.

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает: снятие Гайдукевича с выборов говорит о том, что наличие такого харизматичного политика, играющего на одном поле с Лукашенко, может сыграть не на руку президенту.





Артем Шрайбман, политический обозреватель. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Функция таких кандидатов, как Гайдукевич, в нашей системе — заполнить бюллетень, если вдруг оппозиция снимется. Это страховка. Когда бюллетень точно заполнится, спарринг-партнер уже не так нужен. А когда еще и рейтинги на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников. Очевидно, наверху увидели как все плачевно с поддержкой, и как неплохо с этим обстоят дела у некоторых альтернативных кандидатов, и решили консолидировать свою базу противников перемен вокруг главного консерватора сегодняшней Беларуси, — написал Шрайбман у себя в Телеграм-канале.

Руководитель агентства Digital Finger, политический консультант Александр Колтунов тоже считает, что Гайдукевич просто мог оттянуть на себя, хоть и небольшой, но процент электората действующего президента.

Фото: Facebook Александра Колтунова

— Надо понимать, что ЛДП — это люди, которые всегда лояльны к власти, немного могут ее покритиковать, но никогда не лезут на рожон. Сегодня лидер ЛДП, даже своим полупассивным участием в кампании, все равно увеличивал интерес к ней, и «удобрял» это выжженное политическое поле в Беларуси: он ходил и напоминал, что 9 августа будут выборы. Но мы понимаем, что есть усталость общества, антирейтинг действующего главы государства, и уже нет противостояния один на один — больше нет классического понятия «белорусская оппозиция». Появились новые персонажи, новые лица, и Гайдукевич, играющий, как считает власть, роль оппозиции на выборах, уже не нужен, потому что оттягивает на себя хоть малый, но процент голосов Александра Лукашенко. Исключение из гонки таких товарищей как Гайдукевич, по логике власти, поможет не размыть этот ядерный электорат Лукашенко, — считает Колтунов.