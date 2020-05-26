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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оперативники обнаружили мини-завод по изготовлению алкоголя Исключительно для личного пользования. Именно так объяснил производство самогона милиционерам житель Пружанского района. В лесу оперативники нашли мини-завод по...

Исключительно для личного пользования. Именно так объяснил производство самогона милиционерам житель Пружанского района. В лесу оперативники нашли мини-завод по изготовлению алкоголя. А именно сам аппарат и емкости с готовым для производства сырьем - 4 тысячи литров самогонной браги. Хозяином оказался 38-летний житель одной из деревень района. Сам нигде не работает, но самогон, говорит, варил для себя. Брагу уничтожили, аппарат демонтировали. Мужчине грозит штраф.