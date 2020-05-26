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Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дыни, арбузы, а теперь еще и бананы. Плоды этого экзотического растения на днях впервые появились в оранжерее Белорусской сельхозакадемии в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас студенты экспериментируют с бананами, но обещают в ближайшее время удивить белорусов и другими культурами, тоже не совсем традиционными для наших широт.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Бананы в оранжерее Белорусской сельхозакадемии впервые появились 40 лет назад. Но все это время экзотическое для нашей страны растение было лишь украшением ботанического сада в Горках.
Каково было удивление местных агрономов, когда между огромными листьями появились плоды. Говорят, виной всему потепление.
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Новости Беларуси. Дыни, арбузы, а теперь еще и бананы. Плоды этого экзотического растения на днях впервые появились в оранжерее Белорусской сельхозакадемии в...
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