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Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

26.05.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дыни, арбузы, а теперь еще и бананы. Плоды этого экзотического растения на днях впервые появились в оранжерее Белорусской сельхозакадемии в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас студенты экспериментируют с бананами, но обещают в ближайшее время удивить белорусов и другими культурами, тоже не совсем традиционными для наших широт.  

Ирина Недобоева уточняла подробности.

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

Ирина Недобоева, корреспондент:
Вообще, банан – это трава. Даже если растение срезать под корень, оно быстро прорастет. В частности, этому стволу всего два года, но, видите, какой вымахал.

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

Бананы в оранжерее Белорусской сельхозакадемии впервые появились 40 лет назад. Но все это время экзотическое для нашей страны растение было лишь украшением ботанического сада в Горках.

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

Каково было удивление местных агрономов, когда между огромными листьями появились плоды. Говорят, виной всему потепление.

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?


Михаил Наумов, ведущий агроном Белорусской государственной сельхозакадемии:
На моей истории, более 20 лет я здесь работаю, бананы получились экзотом в нашей климатической зоне. Но если у нас получится свой задуманный эксперимент, то будем кушать свои бананы, местные.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Михаил Наумов

 
 
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Новости Беларуси. Дыни, арбузы, а теперь еще и бананы. Плоды этого экзотического растения на днях впервые появились в оранжерее Белорусской сельхозакадемии в...
 
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