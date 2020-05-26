|
На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока студенты агрофака Белорусской сельхозакадемии в Горках экспериментируют с бананами в оранжерее, Владислав Хомец разрабатывает стратегию выращивания твердых сортов пшеницы на полях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магистр наук аграрных за эту отрасль взялся не случайно. Четвертая климатическая зона уже далеко не призрачное природное явление для нашей страны. Хотя пшеница твердых сортов – культура доселе не типичная для Беларуси, но глобальное потепление подталкивает развивать сельхозассортимент. И, если эксперимент удастся, уже в скором времени белорусские хозяюшки будут готовить макароны из твердых сортов пшеницы не итальянские, а отечественного производства.
Владислав Хомец, магистрант агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии:
Природный градус дает зеленый свет еще и сое, сорго, нетрадиционным кормовым культурам. Ведь все же сподручнее выращивать самим, а не импортировать.
Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельхозакадемии:
Не бояться экспериментировать будущих аграриев учат уже со студенческой скамьи. Конечно, здесь нет места спонтанным, не взвешенным решениям. Ведь на кону будущее сельского хозяйства в разрезе всей Беларуси. Потому все опыты перед внедрением в жизнь тщательно проверяют лабораторно.
Наталья Дуктова, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии
В 2020 году академия отмечает 180-й день рождения. За это время здесь получили образование больше 100 тысяч квалифицированных специалистов агропромышленного комплекса. Среди них и видные государственные деятели, ученые. Вот и сегодня академия стремится не только не потерять свой статус одного из ведущих аграрных вузов Европы, но еще и внедрять самые передовые технологии в учебный процесс. Ведь за будущими выпускниками и будущее сельского хозяйства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии
Новости Беларуси. Пока студенты агрофака Белорусской сельхозакадемии в Горках экспериментируют с бананами в оранжерее, Владислав Хомец разрабатывает стратегию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)