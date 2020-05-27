Что вообще показывают детям?! Объясняем, что не так с героями популярных мультфильмов

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы никогда не замечали, что в наших любимых мультфильмах часто обыгрываются гендерные стереотипы. Например, нарисованных персонажей иногда наделяют чертами геев и лесбиянок и непременно делают из них злодеев. Вспомните хотя бы манерного Шрама из «Короля Льва» или брутальную Урсулу из «Русалочки». Разобраться, что не так с мультиками, которые мы смотрели в детстве, а теперь показываем своим детям, нам помогла белорусская журналистка и исследовательница Тони Лашден.

Тони ЛашденКвир-активистка, исследовательница новых медиа, интерсекциональная феминистка и преподавательница белорусского колледжа неформального образования ECLAB

«Создатели контента лишь намекают, но никогда ничего не подтверждают»

У понятия, когда через намеки и неявные предположения злодеев и злодеек массовой культуры изображают как гомосексуалов, даже есть научное название — квиркодинг. Тони объясняет, что это такое.

— Квиркодинг использует характеристики или модели поведения, которые можно стереотипно узнать как «негетеро». При этом студия или создатели контента никогда не подтверждают эту негетеросексуальность и не говорят прямо о сексуальности героя или героини: они как бы только намекают на возможную негетеросексуальность. Интерпретация остается на стороне зрителей.

Исследовательница объясняет, что, используя квиркодинг, создатели могут избежать критики со стороны консервативной гетеросексуальной части аудитории и при этом удержать среди зрителей ЛГБТКИ+ людей (расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные, квир- и интерсекс-люди плюс другие варианты гендерной идентичности. — Прим. TUT.BY). То есть сделать на самом деле массовый продукт: если грубо, и вашим, и нашим.



Шрам из «Короля Льва»

Такой квиркодинг — это проблема? Тони говорит, что да.

— Потому что он работает на устоявшихся негативных стереотипах об ЛГБТКИ+ людях. Например, самый распространенный пример кодирования — это «манерное» поведение (Шрам из «Король Лев»), высокий голос у мужских персонажей (ОН из «Суперкрошек»), страсть к украшениям, переодеванию и пению (краб Таматоа из «Моана»), использование чрезмерного макияжа и специфический стиль прически (Урсула из «Русалочки», Малефисента из «Спящей красавицы»).

Но разве не бывает гетеросексуальных мужчин, которым нравится петь, переодеваться и которые ведут себя женственно? Конечно, они бывают. Но в популярной культуре персонажи, которые квиркодированы, часто играют именно роль злодеев, уточняет Тони. И противопоставляются им персонажи, наделенные совсем иными характеристиками.

— Отсюда появляется подтекст: настоящие герои — это накачанные, сильные, добрые, отважные мужчины, которые спасают принцесс и обязательно страстно влюбляются в женщин. А те, у кого высокий голос и кому нравится пить мартини — это злодеи.



Урсула из «Русалочки»

Тут вырисовывается разница между квиркодингом и честной репрезентацией ЛГБТ-сообщества, которая бы показывала нам полноценный жизненный опыт этих людей.

— В таком случае мы следим за какой-то историей, где говорится о сексуальности человека и о других аспектах его жизни. Мы видим прямое подтверждение идентичности, а не просто кодирование его как отрицательного персонажа.

Квир-активистка делится, что оплот квиркодинга, по мнению многих исследований массовой культуры, — это студия Disney.

— Можно, конечно, много спорить о том, насколько сознательно Disney кодирует большинство своих злодеев. Но факт остается фактом: большое число ЛГБКТИ+ людей опознает злодеев из Disney как ребят из «своей песочницы».

Вместе с Тони перечислим несколько известных примеров квиркодинга в мультфильмах.

Аид из «Геркулеса»





Тони: «Аид — одинокий темпераментный мужчина, захваченный непростыми отношениями с молодым греческим юношей, коротает время в аду, планируя месть. Аид из „Геркулеса“ — пожалуй, самый классический пример квиркодинга. Аид быстро и театрально говорит, обильно жестикулирует, проявляет много эмоций. В сравнении с братом Зевсом он субтилен (хрупок. — Прим. TUT.BY) и полагается скорее на интеллект, чем на силу».

Круэлла Де Вилль из «101 далматинца»





Тони: «Круэлла — злая, независимая и жестокая женщина, живущая в собственном поместье, завидует домашнему счастью бывшей одноклассницы, у которой есть любящий муж и куча щенков. Экстравагантная Круэлла де Вилль — воплощение негативных стереотипов в отношении лесбиянок и бисексуалок».

Джафар из «Аладдина»





Тони: «Джафар — роковой мужчина, питающий страсть к золотым вещам, драматическому макияжу и театральным появлениям на экране, обнаруживает себя в противостоянии молодому ловкому красавцу. Джафар часто приводится в качестве примера квиркодинга, связанного с женственной экспрессией. Будучи очень подтянутым и одеваясь в облегающие одежды, он выделяется в сравнении с Алладином и другими мужскими персонажами».

Фобос из «Чародеек» (W.I.T.C.H)





Тони: «Фобос — молодой принц с длинными волосами, тяготеющий к длинным одеждам, макияжу и театральному эмоциональному поведению, заточен в злом королевстве на пару с верным спутником Седриком. Вместе они пытаются нарушить гармонию мира, где повстанец Калеб пытается построить свою первую любовь».

Изма из «Похождений императора»





Тони: «Изма — это повторение классического образа Круэллы Де Вилль: одинокая дама с экстравагантным макияжем, угловатой фигурой и нарядами, которые сложно не заметить. Изма, как и Круэлла, одинока — у нее нет ни возлюбленного, ни мужа. Подручный Измы, Кронк, воплощение другого интересного стереотипа — химбо, красивого, но глупого мужчины, которого злодейка использует в своих целях».

Вы встречали другие примеры квиркодинга в массовой культуре? Напишите об этом в комментариях.

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