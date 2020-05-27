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Около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников получат аттестаты в Могилевской области

27.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Могилевской области аттестаты получат около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников.

 

Около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников получат аттестаты в Могилевской области
Иллюстративное фото – Михаил Левцов

 

«В этом году аттестаты об окончании 11-х классов получат около 5,5 тыс. школьников в регионе. Все школы, гимназии и лицеи области получили рекомендации, как проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера. Конечно, привычных торжеств из-за эпидемиологической ситуации не будет, но совсем без праздника дети не останутся — скромно, но торжественно они получат аттестаты», — рассказал первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Игорь Лошкевич.

Учреждениям образования в этом году рекомендовали проводить торжественные мероприятия на свежем воздухе. Если количество учащихся в школе небольшое — вручение будет проходить в один этап. Если классов много — в несколько и без большого скопления людей. «Учреждения образования уже начали продумывать сценарии праздника, но последнее слово будет за администрацией на местах. Если погода не позволит проводить торжественные мероприятия на улице, они пройдут в помещении. Это будут актовые залы или классы, но без большого скопления людей, при отсутствии гостей и с соблюдением дистанции и всех противоэпидемических мер,» — добавил замначальника главного управления по образованию.

 

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Теги: Могилев
 
 
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  В Могилевской области аттестаты получат около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников.     «В этом году аттестаты об окончании 11-х классов получат около 5,5 тыс. школьников в...
 
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