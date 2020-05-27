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Редкого белого гризли обнаружили в Канаде

27.05.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Редкого белого гризли обнаружили в Канаде

В канадском национальном парке Банф был обнаружен необычный, совершенно белый медведь гризли. Об этом рассказывает Daily Mail.

Обычно у медведей гризли шкура быть различных оттенков: от черного до русого. Чистый белый цвет считается огромной редкостью. Ученые отмечают, что о таких медведях они не слышали в течение нескольких десятков лет.

Предположительно, белый гризли – альбинос. Но тогда, подчеркивают канадские исследователи, у животного должен был измениться и цвет глаз, но это не произошло. Возможно, необычный окрас связан с рецессивным геном. Такая мутация встречается в дикой природе крайне редко.

Фото: Parks Canada / Sonia Nicholl

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В канадском национальном парке Банф был обнаружен необычный, совершенно белый медведь гризли. Об этом рассказывает Daily Mail. Обычно у медведей гризли шкура быть...
 
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