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Редкого белого гризли обнаружили в Канаде
Источник материала: ОНТ
В канадском национальном парке Банф был обнаружен необычный, совершенно белый медведь гризли. Об этом
Обычно у медведей гризли шкура быть различных оттенков: от черного до русого. Чистый белый цвет считается огромной редкостью. Ученые отмечают, что о таких медведях они не слышали в течение нескольких десятков лет.
Предположительно, белый гризли – альбинос. Но тогда, подчеркивают канадские исследователи, у животного должен был измениться и цвет глаз, но это не произошло. Возможно, необычный окрас связан с рецессивным геном. Такая мутация встречается в дикой природе крайне редко.
Фото: Parks Canada / Sonia Nicholl
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В канадском национальном парке Банф был обнаружен необычный, совершенно белый медведь гризли. Об этом рассказывает Daily Mail. Обычно у медведей гризли шкура быть...
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