Помощь и поздравления  от Красного Креста

Ежегодно в майские дни волонтеры и специалисты Смолевичской районной организации БОКК поздравляют участников Великой Отечественной войны с праздником Победы.

В этом году в рамках проведения месячника Красного Креста председатель районной организации Галина Графутко поздравила с праздниками участников войны и вручила им продуктовые наборы.

Встречи проходили в трогательной атмосфере. Несмотря на преклонный возраст, заслуженные смолевичане, принимавшие поздравления, держались бодро, вспоминали военные годы, рассказывали, что им пришлось пережить в военное лихолетье. Все без исключения благодарили Красный Крест за внимание и поддержку.

Среди тех, у кого побывали представители Красного Креста, – Анастасия Владимировна Вершаль. С сентября 1943 года по март 1944 года вместе с родителями она находилась в отряде имени Калинина бригады «Смерть фашизму». Участвовала в освобождении Бегомля и Юрьева. Анастасия Владимировна награждена орденом Отечественной войны 3 степени.

Она рассказала, что после войны окончила курсы бухгалтеров и работала в спецдетдоме города Смолевичи. Анастасия Владимировна вспомнила то сложное время, когда детей приводили голодными, плохо одетыми. Приходилось быть с ними постоянно, уходила домой только поздно вечером. Затем она работала в райзаготконторе и в дорожно-эксплуатационном управлении.

Вместе с мужем Анастасия Владимировна воспитала четырех детей, сегодня у нее девять внуков и четыре правнука. Она и сегодня принимает активное участие на торжественных мероприятиях, проводимых Советом ветеранов.

Как и остальные подопечные Красного Креста, Анастасия Владимировна Вершаль сердечно поблагодарила представителей организации за внимание и заботу.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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