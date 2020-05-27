Ford Transit обзавелся специальной версией для перевозки лошадей

Источник материала: Tut.by

СП Ford Sollers сообщило о создании специальной версии фургона Transit, предназначенной для владельцев животных, ипподромов, коневодческих и фермерских хозяйств, спортивных и прокатных конюшен, турбаз и других профильных организаций.





Построена коневозка на сверхдлинном шасси Transit полной массой 4700 кг. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельный двигателем мощностью 155 л.с., задним приводом и 6-ступенчатой «механикой». Такой фургон рассчитан на перевозку двух или трех лошадей (в зависимости от схемы размещения).





Изготовленный из сэндвич-панелей с 30-миллиметровым утеплителем кузов автомобиля облицован армированным стеклопластиком снаружи и отделан композитными алюминиевыми панелями внутри (толщиной 1,5 и 3 мм соответственно). Доступ в фургон осуществляется через боковой опускающийся трап и задние распашные двери — последние распахиваются на угол 180 градусов и фиксируются в открытом состоянии. В каждом из бортов предусмотрено по два сдвижных окна, в крыше имеется пара светопроникающих люков.





В кузове с бортами, отделанными резиновыми матами толщиной 25 мм, предусмотрены разделители мест с ограничителями груди, а также отсек для перевозки кормов. В соответствии с пожеланиями заказчика и спецификой работы компоновка и список оборудования могут быть подобраны индивидуально. Данную модификацию Transit можно оснастить кондиционером, автономным отопителем, фильтровентиляционной установкой, а также специальным сидячим местом для сопровождающего.





Коневозка на базе Transit уже доступна к заказу, но ее стоимость в Ford Sollers не озвучили.