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Ford Transit обзавелся специальной версией для перевозки лошадей

27.05.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СП Ford Sollers сообщило о создании специальной версии фургона Transit, предназначенной для владельцев животных, ипподромов, коневодческих и фермерских хозяйств, спортивных и прокатных конюшен, турбаз и других профильных организаций.


Построена коневозка на сверхдлинном шасси Transit полной массой 4700 кг. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельный двигателем мощностью 155 л.с., задним приводом и 6-ступенчатой «механикой». Такой фургон рассчитан на перевозку двух или трех лошадей (в зависимости от схемы размещения).


Изготовленный из сэндвич-панелей с 30-миллиметровым утеплителем кузов автомобиля облицован армированным стеклопластиком снаружи и отделан композитными алюминиевыми панелями внутри (толщиной 1,5 и 3 мм соответственно). Доступ в фургон осуществляется через боковой опускающийся трап и задние распашные двери — последние распахиваются на угол 180 градусов и фиксируются в открытом состоянии. В каждом из бортов предусмотрено по два сдвижных окна, в крыше имеется пара светопроникающих люков.


В кузове с бортами, отделанными резиновыми матами толщиной 25 мм, предусмотрены разделители мест с ограничителями груди, а также отсек для перевозки кормов. В соответствии с пожеланиями заказчика и спецификой работы компоновка и список оборудования могут быть подобраны индивидуально. Данную модификацию Transit можно оснастить кондиционером, автономным отопителем, фильтровентиляционной установкой, а также специальным сидячим местом для сопровождающего.


Коневозка на базе Transit уже доступна к заказу, но ее стоимость в Ford Sollers не озвучили.

 
 
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СП Ford Sollers сообщило о создании специальной версии фургона Transit, рассчитанной на транспортировку двух или трех лошадей.
 
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