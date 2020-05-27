Источник материала: Маяк Преднепровья

Уже несколько дней как в ОАО «Володарский» ведут укос люцерны и сурепицы на зеленый корм для общественного поголовья. Днем крупнорогатый скот находится на пастбище, а вечером возвращается на дойку на МТК и МТФ, а для них уже в кормушках лежит готовый провяленный зеленый корм. Такая подкормка весьма кстати буренкам.





На кормоуборочном комбайне УЭС-2-250 трудится механизатор Андрей Лазакович. В день за несколько утренних часов скашивает примерно по 4 гектара. На отвозке задействована автомашина МАЗ-555. Водитель Владимир Якубенок в среднем делает по 5-6 рейсов и всего отвозит на комплекс и фермы около 50 тонн скошенной зеленой массы.

Завершив утренний укос и отвозку зеленой массы сельские труженики принимаются за другие виды работ. Так, механизатор Андрей Лазакович садится на трактор «Беларус»-1221 и выполняет другие виды сельхозработ. Находится работа в течение дня и для водителя Владимира Якубенка. У него за плечами большой стаж работы — в сельском хозяйстве трудится уже 29 лет. И несмотря на то, что уже 5 лет как Владимир Владимирович находится на пенсии — он по-прежнему добросовестно трудится в родном хозяйстве.

— В текущем году делаем ставку на заготовку кормов, — рассказывает и. о. директора ОАО «Володарский» Дмитрий Андрейчиков. — Ведь, как показал прошлогодний зимне-стойловый период, кормов было недостаточно, чтобы выйти на более существенные валовые надои молока. Поэтому сделаем все необходимое, чтобы сейчас зеленых кормов заготовить больше прошлогоднего.

Кормоуборочная техника в хозяйстве имеется и находится в исправном состоянии. Ремонт и приобретение запчастей производились за счет бюджетных средств. Более сложные ремонты кормоуборочных комбайнов проводили на ОАО «Заднепровский межрайагросервис».

Как только подрастут луговые травы на сенокос выедут кормоуборочные комбайны КВК-800 и КГ-6. Сгребать зеленую массу будут при помощи грабель ГР-700 и ГВП-7. На прессовании будет задействовано 3 пресс-подборщика, один из которых приобрели в прошлом году и еще косилка КДН-210.

К заготовке кормов в хозяйстве рассчитывают приступить полным ходом со следующей недели. Как рассказал агроном-семеновод Александр Лемешков, всего предстоит скосить 2 тысячи 400 гектаров луговых трав, а также многолетних — по 200 га люцерны и клевера. В этом году в траншеи планируют заложить 12 тысяч 350 тонн сенажа, сена необходимо заготовить практически в два раза больше прошлогоднего — 1050 тонн. Также рассчитывают заготовить 700 тонн зеленых кормов в полимерную упаковку. Хотя в хозяйстве нет своего обмотчика рулонов, выручают всегда другие хозяйства района. В стретч-пленку будут заготавливать корма со второго укоса. Еще необходимо закупить консервант для закладки сенажа и приобрести полимерную упаковку. Сельские труженики настроены оптимистично и намерены заготовить корма высшего качества, с соблюдением технологии. Как и на время посевной кампании в сельском хозяйстве столовая работает в штатном режиме. На период кормозаготовки будет организован подвоз горячих обедов и ужинов в поле.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.