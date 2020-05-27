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Самый мощный дизель в Европе и 4,8 секунды до сотни. Белорусам стали доступны Audi SQ7 и SQ8

27.05.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Audi AG сделал доступными к заказу в Беларуси спортивные новинки семейства Q: SQ7 и SQ8 TDI. Благодаря четырехлитровому восьмицилиндровому дизельному битурбодвигателю, тяжелые кроссоверы превратились в настоящие спортивные автомобили.


Двигатель Biturbo V8 TDI от Audi — самый мощный дизельный двигатель на европейском рынке. Он сочетает в себе огромную мощь с высоким уровнем экономии и объединяет целый пакет высокотехнологичных решений. Двигатель выдает 422 лошадиные силы и развивает 900 Нм крутящего момента в диапазоне от 1250 до 3250 об/мин. Это позволяет 4.0 TDI разгонять кроссоверы до «сотни» на уровне спортивных купе — всего за 4,8 секунды. За передачу усилия колесам отвечают 8-ступенчатый «автомат» tiptronic и система постоянного полного привода quattro, главным компонентом которой является самоблокирующийся межосевой центральный дифференциал. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/час.


Audi SQ8

Конфигурация шасси Ауди SQ7 и SQ8 по умолчанию предусматривает наличие пневматической подвески и прогрессивного рулевого управления. В качестве опции доступны управление колесами задней оси (колеса поворачиваются на угол до 5 градусов), система компенсации кренов кузова и активный задний дифференциал. Когда автомобиль поворачивает на высокой скорости, спортивный дифференциал распределяет крутящий момент между задними колесами.

Полноуправляемое шасси доступно в качестве альтернативы стандартному прогрессивному рулевому управлению. На низкой скорости система поворачивает задние колеса в направлении, противоположном направлению передних колес, чтобы повысить маневренность. На скорости около 60 км/ч и выше они слегка поворачиваются в одном направлении для улучшения устойчивости.

В базовом исполнении на автомобили установлены тормозные диски диаметром 400 мм спереди и 370 мм сзади, которые опционально могут быть заменены на керамические размером 420/370 мм.


Audi SQ7

Экстерьер автомобилей выполнен в фирменном S-стиле и отличается от обычных версий матовыми хромированными решетками радиатора, спортивным исполнением бамперов, боковых зеркал, а главное — четырьмя хромированными выхлопными трубами, которые издают впечатляющий звук. Да-да, дизельные моторы тоже умеют красиво звучать.


По информации официального дилера Audi Центр Минск, стоимость Audi SQ7 стартует от 79 700 евро, Audi SQ8 — от 89 880 евро. Автомобили получили схожее оснащение, поэтому выбирать придется, скорее, по внешнему виду. Стоит отметить, что Audi SQ7 возможно заказать в семиместном исполнении. Ждем новинки в Беларуси, чтобы оценить их на тест-драйве.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси открылся прием заказов на самые мощные дизельные модификации Audi SQ7 и SQ8. Спортивные кроссоверы способны разогнаться до"сотни" за 4,8 секунды.
 
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