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Священник проводил онлайн-молитву, но в дело вмешался кот
Источник материала: Tut.by
В Кентерберийском соборе в Англии утренняя молитва пошла немного не по плану: во время записи рясой священника вдруг заинтересовался кот. Кажется, его совсем не волновало, что священник занят важным делом. Видео молитвы появилось в интернете, и выглядит оно очень забавно.
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Кот совсем не волновало, что священник занят важным делом.
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