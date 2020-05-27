Священник проводил онлайн-молитву, но в дело вмешался кот

Источник материала: Tut.by

В Кентерберийском соборе в Англии утренняя молитва пошла немного не по плану: во время записи рясой священника вдруг заинтересовался кот. Кажется, его совсем не волновало, что священник занят важным делом. Видео молитвы появилось в интернете, и выглядит оно очень забавно.