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Под Брестом Audi насмерть сбила 20-летнего пешехода

27.05.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Брестском районе, сообщили в областной ГАИ.


Смертельная авария произошла 26 мая, около 22.25. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Audi ехал по трассе Р94 в сторону Бреста. На 20-м километре дороги он сбил 20-летнего парня, который шел вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
Теги: Брест
 
 
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Известно, что световозвращающими элементами парень обозначен не был.
 
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