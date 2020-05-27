Под Брестом Audi насмерть сбила 20-летнего пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Брестском районе, сообщили в областной ГАИ.





Смертельная авария произошла 26 мая, около 22.25. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Audi ехал по трассе Р94 в сторону Бреста. На 20-м километре дороги он сбил 20-летнего парня, который шел вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.