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Под Брестом Audi насмерть сбила 20-летнего пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Брестском районе,
Смертельная авария произошла 26 мая, около 22.25. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Audi ехал по трассе Р94 в сторону Бреста. На 20-м километре дороги он сбил 20-летнего парня, который шел вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Известно, что световозвращающими элементами парень обозначен не был.
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