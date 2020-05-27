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Яндекс.Такси запускает в Бресте новый тариф «Комфорт»

27.05.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сервис Яндекс.Такси запустил в Бресте новый тариф «Комфорт». Поездки по нему выполняют такие машины, как Toyota Prius, Volkswagen Polo в очень хорошем состоянии.

Яндекс.Такси запускает в Бресте новый тариф «Комфорт»

Стоимость поездки по «Комфорту» начинается от 2,7 рублей. Примерно за эту цену можно доехать от гостиницы «Интурист» до железнодорожного вокзала. Поездка от спортивного комплекса «Виктория» до торгового центра «Корона» будет стоить около 3,7 рублей. Оплатить можно наличными или банковской картой в приложении.

«Комфорт» стал третьей услугой Яндекс.Такси в Бресте. В городе можно заказать автомобиль по более доступному тарифу «Эконом», по которому стоимость начинается от 2,2 рублей. Также в приложении есть услуга «Доставка», с помощью которой пользователи могут передавать близким все необходимое, а небольшие компании — отправлять клиентам заказы.

Яндекс.Такси запускает в Бресте новый тариф «Комфорт»

Яндекс.Такси работает в Бресте с октября 2018 года. Сегодня воспользоваться сервисом можно в 21 городе Беларуси, включая все областные центры. В марте прошлого года Яндекс.Такси ввело дополнительное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через приложение.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сервис Яндекс.Такси запустил в Бресте новый тариф «Комфорт». Поездки по нему выполняют такие машины, как Toyota Prius, Volkswagen Polo в очень хорошем состоянии. Стоимость...
 
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