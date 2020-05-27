В Пружанском районе запустили пеллетный завод

Источник материала: Виртуальный Брест

Новое производство располагается в шести километрах от райцентра, в деревне Слобудка. Именно здесь осенью прошлого года приступили к строительству завода по производству пеллет – топливных гранул, получаемых из древесных отходов. Этот экологичный продукт пользуется высоким спросом, а для его производства используется низкокачественная древесина.





В открытии завода принял участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.





Стоимость пилотного для региона проекта, который реализует Пружанский лесхоз, составила свыше 9 млн белорусских рублей. На заводе установлено литовское оборудование фирмы «Агрегатас», позволяющее выпускать около 20 тысяч тонн пеллет в год. Для этого понадобится переработать порядка 60 тысяч кубометров древесины. Основную часть продукции планируется экспортировать.

Реализация проекта позволит существенно снизить объем остатков низкокачественной древесины. Благодаря строительству завода также созданы новые рабочие места.





Министерство лесного хозяйства в этом году планирует ввести в эксплуатацию еще пять заводов по производству пеллет. Новые производства заработают на территории Новогрудского, Кличевского, Борисовского опытного, Мозырского опытного и Житковичского лесхозов. Общая мощность заводов составит свыше 150 тысяч тонн пеллет в год.



















