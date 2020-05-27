10-летний мальчик позвонил в милицию, когда его отчим напал на мать

Источник материала: Виртуальный Брест

Примерно треть преступлений, совершенных в нетрезвом виде, составляют семейно-бытовые конфликты.





Так, в дежурную часть Кобринского РОВД позвонил 10-летний мальчик, который рассказал, что отчим напал на его мать. На место происшествия незамедлительно выбыли милиционеры.

Как оказалось, после семейного торжества мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с женой и стал проявлять агрессию. Сын женщины испугался и сообщил в милицию, за что «новый отец» нанес ему удар по лицу.

В отношении агрессора составлен административный протокол за причинение телесных повреждений супруге и пасынку. Правоохранителями установлено, что алкоголь в данной семье частый гость и отчим уже не первый раз поднимает руку на детей супруги, конфликты возникают регулярно. На данный момент семья находится под контролем субъектов профилактики и получает психологическую и юридическую помощь.

Случаи насилия можно было бы прекратить и раньше, если бы соседи или прохожие сообщили о применении насилия к детям со стороны отчима, ведь агрессор не стеснялся посторонних людей и «воспитывал» детей во дворе дома.

Общественность стесняется информировать милицию о случаях жестокого обращения с детьми, а ведь только небезучастным отношением к происходящему вокруг можно предотвратить гораздо более серьезные случаи насилия над несовершеннолетними.

Если вы стали свидетелем насилия в семье, не ждите трагедии и сообщите в милицию. Кроме этого, пострадавшие от домашнего насилия имеют возможность обратиться за анонимной помощью по телефону бесплатной горячей линии по номеру 8-801-100-8-801.