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Суд по делу о разбойных нападениях на отделения «Беларусбанка» начался в Гомеле

27.05.2020 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд по делу о разбойных нападениях на отделения «Беларусбанка» начался в ГомелеГомеле" class="one-news__figure-img">

В Гомеле начался громкий судебный процесс по нашумевшему уголовному делу о разбойных нападениях на отделения «Беларусбанка». 

На скамье подсудимых – 24-летний житель областного центра. Первый эпизод с его участием произошел в начале января в поселке Большевик. Мужчина ворвался в банк и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, завладел крупной суммой денег - около 11 тысяч рублей. Тогда ему удалось скрыться. Через два месяца он решился на еще один разбой, но попытка ограбления отделения в агрогородке Бобовичи не удалась. Кассир вовремя нажала на тревожную кнопку, и нападавший ушел ни с чем. Позже его задержали.

Мужчина обвиняется по статье «Разбой, совершенный повторно с целью завладения имуществом в крупном размере». Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле начался громкий судебный процесс по нашумевшему уголовному делу о разбойных нападениях на отделения «Беларусбанка».  На скамье подсудимых – 24-летний...
 
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