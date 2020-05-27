БЕЛАЗ планирует изготовить 90-тонный самосвал на электрических батареях

Источник материала: ОНТ

90-тонный самосвал на электрических батареях планируют изготовить на БЕЛАЗ. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник на предприятии.

Уточняется, что фактически это будет первая подобная разработка в мире. Ранее в этом направлении работали в Швейцарии – там был представлен 60-тонный самосвал на электрических батареях.

90-тонный самосвал на электрических батареях будет востребован в регионах, где ощутима большая разница между стоимостью электроэнергии и дизельного топлива. На примере Якутии (Россия) называются следующие цифры: за 10 лет эксплуатации новый карьерный электросамосвал может сэкономить до $3 миллионов. Также среди преимуществ машины называют безопасность и экологичность.

Фото: БЕЛТА

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