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БЕЛАЗ планирует изготовить 90-тонный самосвал на электрических батареях
Источник материала: ОНТ
90-тонный самосвал на электрических батареях планируют изготовить на БЕЛАЗ. Об этом
Уточняется, что фактически это будет первая подобная разработка в мире. Ранее в этом направлении работали в Швейцарии – там был представлен 60-тонный самосвал на электрических батареях.
90-тонный самосвал на электрических батареях будет востребован в регионах, где ощутима большая разница между стоимостью электроэнергии и дизельного топлива. На примере Якутии (Россия) называются следующие цифры: за 10 лет эксплуатации новый карьерный электросамосвал может сэкономить до $3 миллионов. Также среди преимуществ машины называют безопасность и экологичность.
Фото: БЕЛТА
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90-тонный самосвал на электрических батареях планируют изготовить на БЕЛАЗ. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник на предприятии. Уточняется, что...
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