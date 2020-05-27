11 лет назад Глеб выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной». А вы помните ту легендарную команду?

Источник материала: Tut.by

27 мая 2009 года «Барселона» обыграла в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (2:0). Благодаря этому Александр Глеб стал первым (и пока единственным) белорусом, который побеждал в главном клубном трофее Европе. SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить, кто был одноклубником нашего футболиста в команде, которой тогда не было равных на континенте.

Фото: Reuters, официальный сайт «Барселоны».