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11 лет назад Глеб выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной». А вы помните ту легендарную команду?
Источник материала: Tut.by
27 мая 2009 года «Барселона» обыграла в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (2:0). Благодаря этому Александр Глеб стал первым (и пока единственным) белорусом, который побеждал в главном клубном трофее Европе. SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить, кто был одноклубником нашего футболиста в команде, которой тогда не было равных на континенте.
Фото: Reuters, официальный сайт «Барселоны».
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SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить, кто был одноклубником нашего футболиста в команде, которой тогда не было равных на континенте.
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